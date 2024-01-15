Опубликован список мест проведения Крещенских купаний в 2024 году

В Рязани купель сделают на Ореховом озере.

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало список мест проведения Крещенских купаний в 2024 году. Информация появилась на сайте ведомства.

В Рязани купель сделают на Ореховом озере. В других районах области места оборудуют на водоемах:

Спасский район:

Троицкое сельское поселение, село Троица, река Исток;

Ижевское сельское поселение, село Ижевское, озеро Ижевское;

Спасск-Рязанское городское поселение, Спасск-Рязанский, Спасский затон;

Кирицкое сельское поселение, село Сушки, река Кирица;

Лакашинское сельское поселение, село Лакаш, озеро Лакашинское;

Александро-Невский район:

7 км от деревни Спешнево в сторону Ухолова Крещено-Гаи (купель);

500 метров от въезда со стороны Александро-Невского в село Нижний Якимец (купель);

Пронский район:

Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;

Пронск, купель на «Святом источнике»;

село Тырново, пруд Радбиж;

Ермишинский район:

село Токмаково, Токмаковский родник (купель);

Михайловский район:

село Печерниковские Выселки, купель святого источника «Гришава»;

поселок Октябрьский, река Проня, в районе улицы Клубная;

Михайлов, река Проня, пляж в районе низководного моста;

Ряжский район:

Ряжск, улица Пушкина, река Хупта;

Милославский район:

Милославское, источник Сергея Радонежского (купель);

Горняцкое с/п, деревня Растегаевка, Троицкий источник (купель);

Ухоловский район:

Ухолово, улица Свободы, на территории «Прощеного колодца» (купель);

Путятинский район:

село Карабухино;

Сасовский район:

сектор «Демушкинский», село Кошибеево, Кошибеевский родник (купель);

отдел «Новоберёзовский», село Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель);

отдел «Кустаревский», Воскресенка, мемориально-патриотический комплекс «Воскресение» (купель);

Сасово, улица Зеленая, Святой источник (купель);

Шиловский район:

село Кривцы, святой источник;

село Симакино, святой источник;

село Дубровка, святой источник;

Занино-Починковское сельское поселение, cвятой источник Параскевы Пятницы;

Рязанский район:

село Шумашь, гребная база ГАУ РО СШОР «Олимпиец»;

село Вышгород, озеро Отока;

село Дядьково, Дядьковский затон;

Сапожковский район:

Сапожок;

Рыбновский район:

село Пощупово, Иоанно-Богословский мужской монастырь;

Сараевский район:

село Витуша — родник;

село Телятники — родник;

Сараи, Маховое (купель).

Отмечается, что список мест Крещенских купаний может быть пополнен.