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Опубликован список мест проведения Крещенских купаний в 2024 году
В Рязани купель сделают на Ореховом озере.

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало список мест проведения Крещенских купаний в 2024 году. Информация появилась на сайте ведомства.

В Рязани купель сделают на Ореховом озере. В других районах области места оборудуют на водоемах:

Спасский район:

  • Троицкое сельское поселение, село Троица, река Исток;
  • Ижевское сельское поселение, село Ижевское, озеро Ижевское;
  • Спасск-Рязанское городское поселение, Спасск-Рязанский, Спасский затон;
  • Кирицкое сельское поселение, село Сушки, река Кирица;
  • Лакашинское сельское поселение, село Лакаш, озеро Лакашинское;

Александро-Невский район:

  • 7 км от деревни Спешнево в сторону Ухолова Крещено-Гаи (купель);
  • 500 метров от въезда со стороны Александро-Невского в село Нижний Якимец (купель);

Пронский район:

  • Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;
  • Пронск, купель на «Святом источнике»;
  • село Тырново, пруд Радбиж;

Ермишинский район:

  • село Токмаково, Токмаковский родник (купель);

Михайловский район:

  • село Печерниковские Выселки, купель святого источника «Гришава»;
  • поселок Октябрьский, река Проня, в районе улицы Клубная;
  • Михайлов, река Проня, пляж в районе низководного моста;

Ряжский район:

  • Ряжск, улица Пушкина, река Хупта;

Милославский район:

  • Милославское, источник Сергея Радонежского (купель);
  • Горняцкое с/п, деревня Растегаевка, Троицкий источник (купель);

Ухоловский район:

  • Ухолово, улица Свободы, на территории «Прощеного колодца» (купель);

Путятинский район:

  • село Карабухино;

Сасовский район:

  • сектор «Демушкинский», село Кошибеево, Кошибеевский родник (купель);
  • отдел «Новоберёзовский», село Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель);
  • отдел «Кустаревский», Воскресенка, мемориально-патриотический комплекс «Воскресение» (купель);
  • Сасово, улица Зеленая, Святой источник (купель);

Шиловский район:

  • село Кривцы, святой источник;
  • село Симакино, святой источник;
  • село Дубровка, святой источник;
  • Занино-Починковское сельское поселение, cвятой источник Параскевы Пятницы;

Рязанский район:

  • село Шумашь, гребная база ГАУ РО СШОР «Олимпиец»;
  • село Вышгород, озеро Отока;
  • село Дядьково, Дядьковский затон;

Сапожковский район:

  • Сапожок;

Рыбновский район:

  • село Пощупово, Иоанно-Богословский мужской монастырь;

Сараевский район:

  • село Витуша — родник;
  • село Телятники — родник;
  • Сараи, Маховое (купель).

Отмечается, что список мест Крещенских купаний может быть пополнен.