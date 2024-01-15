Опубликован список мест проведения Крещенских купаний в 2024 году
В Рязани купель сделают на Ореховом озере.
ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало список мест проведения Крещенских купаний в 2024 году. Информация появилась на сайте ведомства.
В Рязани купель сделают на Ореховом озере. В других районах области места оборудуют на водоемах:
Спасский район:
- Троицкое сельское поселение, село Троица, река Исток;
- Ижевское сельское поселение, село Ижевское, озеро Ижевское;
- Спасск-Рязанское городское поселение, Спасск-Рязанский, Спасский затон;
- Кирицкое сельское поселение, село Сушки, река Кирица;
- Лакашинское сельское поселение, село Лакаш, озеро Лакашинское;
Александро-Невский район:
- 7 км от деревни Спешнево в сторону Ухолова Крещено-Гаи (купель);
- 500 метров от въезда со стороны Александро-Невского в село Нижний Якимец (купель);
Пронский район:
- Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;
- Пронск, купель на «Святом источнике»;
- село Тырново, пруд Радбиж;
Ермишинский район:
- село Токмаково, Токмаковский родник (купель);
Михайловский район:
- село Печерниковские Выселки, купель святого источника «Гришава»;
- поселок Октябрьский, река Проня, в районе улицы Клубная;
- Михайлов, река Проня, пляж в районе низководного моста;
Ряжский район:
- Ряжск, улица Пушкина, река Хупта;
Милославский район:
- Милославское, источник Сергея Радонежского (купель);
- Горняцкое с/п, деревня Растегаевка, Троицкий источник (купель);
Ухоловский район:
- Ухолово, улица Свободы, на территории «Прощеного колодца» (купель);
Путятинский район:
- село Карабухино;
Сасовский район:
- сектор «Демушкинский», село Кошибеево, Кошибеевский родник (купель);
- отдел «Новоберёзовский», село Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель);
- отдел «Кустаревский», Воскресенка, мемориально-патриотический комплекс «Воскресение» (купель);
- Сасово, улица Зеленая, Святой источник (купель);
Шиловский район:
- село Кривцы, святой источник;
- село Симакино, святой источник;
- село Дубровка, святой источник;
- Занино-Починковское сельское поселение, cвятой источник Параскевы Пятницы;
Рязанский район:
- село Шумашь, гребная база ГАУ РО СШОР «Олимпиец»;
- село Вышгород, озеро Отока;
- село Дядьково, Дядьковский затон;
Сапожковский район:
- Сапожок;
Рыбновский район:
- село Пощупово, Иоанно-Богословский мужской монастырь;
Сараевский район:
- село Витуша — родник;
- село Телятники — родник;
- Сараи, Маховое (купель).
Отмечается, что список мест Крещенских купаний может быть пополнен.