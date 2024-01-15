Банк России выпустил памятную монету в честь 300-летию Российской академии наук

Монета номиналом три рубля.

Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 3 рубля. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Монета посвящена 300-летию Российской академии наук. Ее тираж — 3000 штук.

Ее изготовили из серебра 925 пробы (масса металла в чистоте — 31,1 г). Тираж монеты — 3 тыс. штук.

Ранее Банк России выпускал монеты в честь «60-летия первого полета в космос женщины-космонавта».

Видео: Банк России