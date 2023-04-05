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Центробанк выпустил три тысячи памятных монет номиналом 3 рубля

Банк России выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля в честь «60-летия первого полета в космос женщины-космонавта». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк.

16 июня 1962 года с космодрома Байконур на околоземную орбиту отправился космический корабль «Восток-6» под управлением Валентины Терешковой.

«Ее позывной — Чайка — знала тогда вся страна. Она провела в космосе почти трое суток и до сих пор является единственной женщиной, совершившей полет в космос в одиночку», — отмечает ЦБ.

Монета выполнена из серебра 925 пробы. Ее диаметр — 39 миллиметров. Тираж — три тысячи штук.