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В Белгороде установили первое модульное укрытие для защиты от обстрелов ВСУ

В Белгороде 14 января установили первое модульное укрытие для защиты от обстрелов украинских военных. Одна из конструкций появилась около универмага «Белгород», сообщает Telegram-канал «Белгород № 1».

Модульное укрытие — это железобетонные конструкции с двойным армированием. Внутри них проведут освещение и разместят справочную информацию об оказании первой помощи и куда обращаться в случае ЧП. Укрытия планируют установить в тех местах, где часто находятся много людей.

Ранее конструкцию испытали саперы. Они подорвали несколько взрывоопасных предметов рядом с модулем, в том числе неразорвавшиеся боеприпасы после обстрела ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Белгороде начали укреплять остановки мешками с песком и бетонными блоками.