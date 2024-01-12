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В Белгороде начали укреплять остановки мешками с песком и бетонными блоками
Из-за участившихся атак ВСУ.

В Белгороде начали укреплять остановки мешками с песком и бетонными блоками. Видео, на котором губернатор региона Вячеслав Гладков об этом рассказывает, выложили в Telegram-канале «Газета.Ru».

Глава Белгородской области уточнил, что укреплять остановки стали по просьбе местных жителей после участившихся обстрелов ВСУ. Пока что укрепили 14 павильонов.

Также Гладков сообщил, что возле остановок могут еще установить специальные модульные конструкции, которые изготавливают для Минобороны.

Вместе с тем в городе проводят курсы по оказанию первой медпомощи. За последние дни их прошли около 400 человек.