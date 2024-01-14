Росстат: в России стало больше людей, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц

В России выросло количество россиян, которые зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей. Об этом сообщил Росстат.

В 2023 году (по сравнению с 2022 годом) количество россиян с зарплатой более 100 тысяч рублей увеличилось на 1,7%. Это стало самым высоким приростом с 2013 года.

Кроме этого, подросла доля россиян, получающих в месяц от 60 до 100 тысяч рублей на 2,7% - до 15,3%.

Количество граждан с доходами от 45 до 60 тысяч увеличилось на 1,8% - до 13,5%. От 27 до 45 тысяч рублей — на 1,5% - до 27,4%.

Ранее сообщалось, что контрактники в зоне проведения СВО будут получать от 204 тысяч рублей в месяц.