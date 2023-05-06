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Минобороны обнародовало размер зарплат контрактников в зоне СВО
В Минобороны рассказали, сколько платят военнослужащим по контракту в зоне спецоперации. Эти сведения опубликованы в Telegram-канале ведомства в пятницу, 5 мая.

В Минобороны рассказали, сколько платят военнослужащим по контракту в зоне спецоперации. Эти сведения опубликованы в Telegram-канале ведомства в пятницу, 5 мая.

Контрактники в зоне проведения СВО будут получать от 204 тысяч рублей в месяц, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. Указывается, что при заключении контракта на срок от года и более единовременно выплатят 195 тысяч рублей.

Минимальная денежная мотивация командира взвода — командира отделения составляет 242 тысяч рублей в месяц, командира отделения — 232 тысяч рублей, инструктора штаба — 226 тысяч рублей.

Начальнику радиостанции командно-штабной машины будут выплачивать от 226 тысяч рублей, старшему саперу — от 216 тысяч рублей, гранатометчику — от 211 тысяч рублей. Повара или водители будут получать от 211 тысяч рублей.

Напомним, в Рязанской области запустили чат-бот для информирования о службе по контракту.