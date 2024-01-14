Офис Зеленского заявил о несогласии на заморозку конфликта

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти страны не согласны на заморозку конфликта. Об этом пишет «РИА Новости».

"Этот президент (Зеленский), его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды", — заявил Ермак на пресс-конференции в Давосе.

Напомним, что на этой же пресс-конференции министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис высказал, что Россия должна участвовать в дискуссии о мирном урегулировании конфликта на территории Украины.