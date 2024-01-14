Власти Швейцарии призвали включить Россию в дискуссию по урегулированию конфликта на территории Украины

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис высказал, что Россия должна участвовать в дискуссии о мирном урегулировании конфликта на территории Украины. Об этом пишет « Life ».

"Тем или иным способом мы должны найти путь к включению РФ в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать своё слово", — отметил Кассис на пресс-конференции в Давосе.

Он добавил, что во встрече по киевской «формуле мира» 14 января в Давосе по инициативе Швейцарии и Украины приняли участие 83 государства.