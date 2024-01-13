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Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах составит до 10 миллиардов рублей
В 10:55, в субботу, 13 января, пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали на площади 70 тысяч квадратов. Пострадавших нет.

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге может составить 10-11 миллиардов рублей, что сопоставимо с суммой выплат Ozon после пожара в августе 2022 года на складах компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на страховом рынке.

В 10:55, в субботу, 13 января, пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали на площади 70 тысяч квадратов. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Здание склада обрушилось на площади 40 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что склады горят в Пушкинском районе на площади 1000 квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг. Жители Пушкинского района массово уезжали в центр города и на север, подальше от смога. К ситуации подключились сотрудники Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воздуха.

«Известия» обнародовали кадры пожара, снятые с помощью коптера.

По информации Shot, склад могли поджечь из мести. Три дня назад у склада произошла массовая драка мигрантов, после которой с ножевыми ранениями в больницу доставили 33-летнего азербайджанца в тяжелом состоянии. По подозрению в нападении задержан 35-летний гражданин Таджикистана, возбуждено уголовное дело.

После этого в распределительном центре два дня шли рейды силовиков, в ходе которых за нарушение миграционного законодательства были задержаны пять водителей, сотрудничающих с WB.