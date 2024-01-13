Под Петербургом произошел пожар на складе Wildberries

В Шушарах под Петербургом в субботу, 13 января, загорелся склад маркетплейса Wildberries. Информацию от ЧП подтвердили в компании, сообщает РИА Новости.

В Шушарах под Петербургом в субботу, 13 января, загорелся склад маркетплейса Wildberries. Информацию от ЧП подтвердили в компании, сообщает РИА Новости.

Люди эвакуированы. На место прибыли сотрудники МЧС, огонь тушат. Руководство компании оказывает все необходимое содействие.

По информации Shot, минимум 1000 человек находилось на складе Wildberries, когда начался пожар. Возгорание произошло в момент пересменки ночных и дневных сотрудников.

Площадь возгорания возросла до 50 тысяч кв. м. На месте работают более 100 пожарных.

Продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре на складе в Шушарах, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы, сообщили в компании.