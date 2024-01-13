Опубликовано видео с хлопком в Кораблине
В сети появилось видео с камеры наблюдения, на нем слышен хлопок. Грохот жители города Кораблино слышали утром в субботу, 13 января.
В сети появилось видео с камеры наблюдения, на нем слышен хлопок. Грохот жители города Кораблино слышали утром в субботу, 13 января.
Судя по данным регистратора, хлопок произошел в 8:28.
«Кораблино сегодня утром. Взрыв», — говорится в подписи к видео.
Напомним, ранее жители Ряжска сообщили о сильном хлопке в небе и запечатлели след. Предположительно, звук шел от самолета.