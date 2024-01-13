Жители Ряжска сообщили о сильном хлопке

Жители Ряжска рассказали о звуках взрывов и сняли видео, на котором запечатлен белый след в небе. Ролик опубликован в группе «Ряжск Life».

Жители Ряжска рассказали о звуках взрывов и сняли видео, на котором запечатлен белый след в небе. Ролик опубликован в группе «Ряжск Life» в субботу, 13 января.

«Сбили что-то? Или просто самолет? Сегодня утром был очень сильный хлопок», — сообщается в подписи к видео.

Одна из подписчиц прокомментировала, что в Чаплыгине тоже слышали три хлопка и видели такие же следы в небе.