Умер поэт Лев Рубинштейн. Информация опровергнута

76-летнего литератора 8 января сбила машина на пешеходном переходе на улице Образцова в Москве. Рубинштейна доставили в больницу, он находился в крайне тяжелом состоянии.

Умер поэт Лев Рубинштейн. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

76-летнего литератора 8 января сбила машина на пешеходном переходе на улице Образцова в Москве. Рубинштейна доставили в больницу, он находился в крайне тяжелом состоянии. Так, у него были диагностированы отек мозга, переломы и повреждения внутренних органов.

Поэта не стало днем в пятницу, 12 января.

UPD: Как пишут «Известия», дочь Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти. «Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить», — пишет издание.