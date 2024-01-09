В Москве машина сбила поэта Льва Рубинштейна

В Москве машина сбила поэта Льва Рубинштейна. Об этом сообщила на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского.

Она рассказала, что публициста госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, он находится в тяжелом состоянии. По словам поэта Игоря Иртеньева, Рубинштейну сделали операцию.

Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. В 70-ые поэт стал одним из основоположников московского концептуализма, придумав свой особый жанр — стихи на карточках.