Уголовное дело о служебном подлоге возбудили на директора рязанской школы № 33

Речь идет о директоре школы № 33 на улице Островского Светлане Гардер, которая занимает должность с апреля 2021 года.

Уголовное дело о служебном подлоге возбудили на директора рязанской школы № 33. Об этом сообщает Vidsboku.

Ранее стало известно, что на директора одной из рязанских школ возбудили уголовное дело за служебный подлог. В региональной прокуратуре рассказали, что между директором и строительной компанией был заключен контракт о капитальном ремонте на 44 миллиона рублей. Работы были выполнены не полностью, но акт их принятия все равно подписали.

По данным Vidsboku, речь идет о директоре школы № 33 на улице Островского Светлане Гардер, которая занимает должность с апреля 2021 года.