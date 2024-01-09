На директора рязанской школы возбудили уголовное дело за служебный подлог

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

На директора рязанской школы возбудили уголовное дело за служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, директор школы заключил муниципальный контракт со строительной организацией на капитальный ремонт. Сумма контракта составляла более 44 миллионов рублей.

После проверки выяснилось, что работы на объекте выполнены не в полном объеме, а именно не установлены металлические противопожарные утепленные двери, биметаллические секционные радиаторы, определенные локальной сметой и контрактом. Несмотря на данные недостатки заказчиком акт приемки выполненных работ по форме КС-2 был подписан.

Возбуждено уголовное дело.