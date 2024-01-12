Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 января

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском дворце молодежи покажут спектакли «Раз в Крещенский вечерок» и премьеру от рязанского ТЮЗа «Пока она умирала».

В выставочном зале областного художественного музея состоится открытие областной молодежной выставки.

В клубе Deep пройдет вечеринка, посвященная Старому Новому году, а в цирке покажут шоу «WOW».

На сцене областной филармонии выступит Игорь Маменко, в арт-клубе «Площадка» состоится первый METAL FEST года, а на сцене МКЦ выступит Московский казачий хор.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».