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Областная молодежная выставка
26 января в 11:00
Выставки

Областная молодежная выставка

Выставочный зал союза художников России

13 января в 16:00 в Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина состоится открытие областной молодежной выставки.

Первые молодежные выставки начали проводиться в Рязани в 1970-е годы. С тех пор они стали традиционными и проходят раз в два года.

В 2024 году выставочный комитет в составе 7 экспертов, членов Рязанской областной организации Союза художников России отобрал для экспонирования 43 произведения 16 молодых авторов возрастом от 19 до 34 лет.

В экспозицию вошли живописные и графические произведения, а также декоративно-прикладное искусство. Экспонируются произведения художников, большей частью не состоящих в творческих коллективах. Только двое из участников являются членами Союза художников. Это Дарья Катунина и Татьяна Воскресенская.

Живопись и графика представлены в залах примерно в равных количествах. В экспозиции много натюрмортов и пейзажей, что можно наблюдать и на выставках рязанского Союза художников как в живописи, так и в графике. Привлекли внимание молодых художников также сюжетные композиции и абстракции.

Некоторые авторы выступили интегрированно, предложив разные виды своего творчества. Д. Катунина выступила как живописец и керамист. Наталья Клопкова продемонстрировала целый спектр возможностей декоративно-прикладного творчества. Для ее работ в экспозиции отведен целый зал, где зрители могут познакомиться с авторскими куклами, кружевом, вышивкой, росписью по дереву, бисероплетением, воспроизводящим женские нагрудные украшения Рязанской области. Многие произведения художник выполнила по мотивам рязанских промыслов и ремесел (полотенце «Михайловское», куклы в свадебных костюмах Сапожковского уезда).

Художники-графики отдали предпочтение литографии, пастели, акварели, туши, цветным карандашам, смешанным авторским техникам. Среди экспонентов графического раздела — студентка Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Дария Кантаржи, впервые участвующая в областной молодежной выставке.

Часть экспозиции заняли работы выпускников Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера. На выставке можно познакомиться как с дипломными, так и самостоятельными творческими работами учащихся.

Некоторые экспоненты являются участниками не только молодежных, но и творческих отчетов рязанского Союза художников. Их имена можно встретить почти на каждой областной выставке «Весна» и «Осень». Это Екатерина Урусова, Иван Родин, Юлия Бокова, Андрей Сауткин, Юлия Рассказова, Вера Дубина (Якунина).

Молодежные выставки пользуются особым вниманием зрителей и специалистов. Это демонстрация свежих творческих сил, заряженных кипучей энергией. Кроме того, молодые художники вызывают большой интерес и как растущая смена в творческих союзах города и страны.

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