В Красноярском крае мужчина зарезал свою мать и ее сожителя и инсценировал их убийство

В Красноярском крае мужчина зарезал свою мать и ее сожителя и инсценировал их убийство. Об этом сообщает СК РФ.

Все произошло 9 января. По версии следствия, проснувшись, убийца увидел, что мать с сожителем выпили все спиртное, которое он купил накануне.

Разозлившись, мужчина напал с ножом на женщину и нанес ей смертельные удары в грудь и шею. В этот момент в комнату вошел ее сожитель. Тогда, подозреваемый набросился на него и также зарезал.

После этого мужчина решил инсценировать убийство сожителями друг друга. Он вложил один нож в руку мужчины, а второй положил рядом с матерью. После чего лег спать.

Позже к нему в гости пришел знакомый, который увидел тела с признаками насильственной смерти и сообщил в полицию.

На допросе подозреваемый дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.