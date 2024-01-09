В Красноярском крае нашли изрезанные тела семейной пары

Во вторник, 9 января, в деревне Батов Красноярского края обнаружили тела 60-летнего мужчины и 58-летней женщины — они лежали изрезанными на полу у себя дома на улице Кайтымская. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

На телах погибших следователи нашли колото-резаные раны на груди и шее. Ножи нашли рядом с ними— у мужчины он был в руке. При этом в жилище нет следов ограбления — все вещи сожителей остались на месте, в комнатах ничего не разбросано.

Следователи завели уголовное дело по факту убийства двух лиц.