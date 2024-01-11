Рязанцев предупредили о резком понижении температуры

По данным синоптиков, ночью 12 января на территории Рязанской области и в Рязани ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.

Рязанцев предупредили о резком понижении температуры. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ночью 12 января на территории Рязанской области и в Рязани ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.

Ранее стало известно, что метель в регионе продлится до конца суток.