Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
Оно продлится до конца суток.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, до конца суток 11 января на территории Рязанской области местами сохранится усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, снег, местами сильный.
В отдельных районах пройдет мокрый снег, местами метель, гололед, ухудшение видимости до 100-500 метров.
На дорогах гололедица, местами снежные заносы.