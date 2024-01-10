Рязанское Минприроды перешло под руководство замгубернатора Александра Шаститко

Отметим, что с сентября 2022 года Минприроды курировала первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова.

Рязанское Минприроды перешло под руководство замгубернатора Александра Шаститко. Об этом говорится в распоряжении губернатора Павла Малкова от 9 января.

Отметим, что с сентября 2022 года Минприроды курировала первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова.

Шаститко был назначен заместителем губернатора в июне 2023 года.

Теперь, помимо прочего, Шаститко ведет вопросы в сфере лесных отношений, охраны окружающей среды, обеспечения рационального использования природных ресурсов.