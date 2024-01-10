RT: Зеленский пригрозил европейцам войной с Россией

И выдвинул требование к НАТО.

Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе выдвину НАТО новые требования и напугал Европу войной с Россией. Об этом пишет RT.

Зеленский заявил, что хочет добиться «хотя бы одного конкретного шага» по поводу членства Украины в НАТО, а также усиления ПВО.

Также, по информации СМИ, Зеленский рассказал европейцем, что, если Украина проиграет России, то РФ якобы будет нападать на Литву, Латвию, Эстонию, Молдову и Финляндию.

Ранее сообщалось, что Литва выделит военную помощь Украине.