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Литва отправит Украине боеприпасы и бронетранспортеры
А также обучат украинских военных.

Литва отправит Украине военную помощь. Об этом сообщил президент республики Гитанас Науседа на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе, пишет «Интерфакс».

В январе Украина получит боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале — бронетранспортеры М577. Также литовские специалисты будут обучать украинских военных — до конца 2024 года подготовку пройдут около трех тысяч солдат ВСУ.

Кроме этого, Литва утвердила пакет долгосрочной помощи Украине на сумму 200 млн евро. Она передаст приобретенные в 2023 году транспортные средства, включая машины скорой помощи, грузовики, пикапы, различные прицепы и погрузчики, беспилотные летательные аппараты, антидроны, боеприпасы и магазины, системы дистанционного подрыва, комплекты теплой одежды и различное зимнее оборудование.

Отмечается, что большая часть помощи пойдет на нужды формируемой Литвой коалиции по разминированию Украины и будет включать в себя закупку различного оборудования для разминирования, погрузчиков, грузовиков, а также боеприпасов и сухих пайков. Эта помощь поступит в 2024—2025 годах.

Ранее сообщалось, что Зеленский приехал в Литву.