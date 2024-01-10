Зеленский прибыл с официальным визитом в Литву

Там он встретится с литовским президентом, премьер-министром страны Ингридой Шимоните, местными политическими представителями и СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Вильнюс. Об этом он написал 10 января в своем Telegram-канале.

В Вильнюсе у Зеленского запланированы переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, встречи с литовским премьер-министром Ингридой Шимоните, местными политическими представителями и СМИ.

Кроме этого, Владимир Зеленский анонсировал визиты в Латвию и Эстонию.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского