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Зеленский прибыл с официальным визитом в Литву
Там он встретится с литовским президентом, премьер-министром страны Ингридой Шимоните, местными политическими представителями и СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Вильнюс. Об этом он написал 10 января в своем Telegram-канале.

В Вильнюсе у Зеленского запланированы переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, встречи с литовским премьер-министром Ингридой Шимоните, местными политическими представителями и СМИ.

Кроме этого, Владимир Зеленский анонсировал визиты в Латвию и Эстонию.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского