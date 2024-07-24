Новости Рязани за 2024 год
В ДТП под Рязанью пострадал 15-летний водитель мопеда. Об этом сообщило региональное УМВД.
Авария произошла во вторник, 23 июля, примерно в 17:25, на 17 километре трассы «Шереметьево—Дядьково—Вышгород—Наумово—Гавердово».
По предварительной информации, 15-летний подросток на мопеде «Альфа», столкнулся с ВАЗ-2110, за рулем которого был 54-летний мужчина.
В результате водитель мопеда обратился за медпомощью.
По факту аварии полиция начала проверку.
В Касимовском районе произошло ДТП с легковушкой. Об этом сообщается в группе «Автоклуб города Касимов».
Авария произошла на перекрестке в районе деревни Кауровка.
Уточняется, что пострадавших нет. Автомобиль получил технические повреждения.
В Екатеринбурге на детской площадке нашли повешенным мужчину. Об этом сообщил портал URA.ru.
Тело мужчины в куртке на голом теле нашли в районе ВИЗа. Возле трупа лежали бутылки от алкоголя.
«Силовики накрыли труп черным пакетом, оставив его в той же позе на площадке рядом с детским садом. На место вызвали следственную группу, которая уже подъезжает. На вид мужчине 40-45 лет», — указано в публикации.
Потерявшуюся в лесу под Санкт-Петербургом девочку-инвалида нашли погибшей. Об этом сообщил Telegram-канал 78.
Уточняется, что мать и дочь пошли собирать ягоды в лесу у деревни Раздолье. Во время прогулки ребенок потерялся.
По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», об исчезновении девочки стало известно днем во вторник, 23 июля. Через несколько часов ребенка нашли мертвой.
Сообщается, что девочка — инвалид, у нее были проблемы с координацией движений, к тому же она не разговаривала. Выясняются все подробности происшествия.
Под Рязанью на Солотчинском мосту образовалась пробка. Об этом сообщили в группе «Автоблог Рязань».
Затор сформировался на мосту в сторону города. Уточняется, что ДТП нет.
«А то, что мост трясет — это вообще нормально?» — указано в публикации.
В Екатеринбурге при столкновении легковушки и грузовика погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на дежурную часть Госавтоинспекции.
Погибли водитель и трое пассажиров «ВАЗ-2114». Легковушка на большой скорости влетела в грузовик Renault.
На опубликованных кадрах видно, что от удара передняя часть легкового автомобиля оказалась буквально под грузовиком.
Специалисты установят причину столкновения.
В Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
Инцидент произошел на улице Синявинской. Взрыв на парковке случился, когда 49-летний мужчина садился в машину. Ему оторвало конечности. Также с рваными ранами лица госпитализирована женщина.
На месте работают силовики, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На нескольких этажах многоэтажки выбиты стекла, также повреждены соседние автомобили.
Предварительно, в машине не было установлено газовое оборудование. Все версии случившегося проверяются.
Бизнесвумен Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж не принимает участия в управлении компанией Wildberries. Видеообращение она опубликовала в Telegram-канале.
«У Владислава действительно 1% акций, что подтверждено вот этим документом, и он не принимает участие в управлении компанией», — сказала предпринимательница.
Бакальчук отметила, что создала Wildberries 20 лет назад и в настоящее время, компания является одной из лучших площадок для клиентов, продавцов и партнеров.
По ее словам, недавно в компании приняли решение о необходимости трансформации для дальнейшего развития и сохранения темпов роста.
«Сделка полностью одобрена и поддержана и спасать меня ни от кого не нужно», — заверила она.
Бакальчук выразила недоумение по поводу истории с рейдерским захватом Wildberries и подтвердила, что начинает бракоразводный процесс с мужем.
Стала известна личность мужчины, утонувшего в Рязанской области. Информацию опубликовало региональное ГУ МЧС.
Труп мужчины вытащили из реки Ока в необорудованом для купания месте недалеко от поселка Новоселки 23 июля в 19:10. Погибшим оказался мужчина 1955 года рождения.
Обстоятельства уточняются.
В Рязани засняли водителя, пытавшегося объехать пробку по «встречке». Кадры опубликовало сообщество «Подслушано у водителей Рязани».
Кадры сделаны в Южном промузле.
На видео видно, как мужчина на легковушке пытался проехать мимо пробки по встречной полосе. Однако на его пути встала другая машина.
«Уже отправлено в ГАИ», — указано в публикации.
Под Рязанью спасатели вытащили из Оки тело мужчины. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.
Спасатели ЦСС Рязани вытащили тело мужчины во вторник, 23 июля, в 19:10. Информации о погибшем нет.
В Горроще продлили ограничение движения по проезду Гоголя. Об этом сообщила горадминистрация.
Движение транспорта на участке от дома № 2 до дома № 7 ограничили до 24:00 31 августа. Причина — аварийный ремонт участка тепловых сетей.
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Мэрия обратилась к водителям с просьбой учитывать информацию при планировании маршрута.
В Иркутской области бродячие собаки напали на мальчика. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.
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