Новости Рязани за 2024 год

Под Рязанью в ДТП пострадал 15-летний водитель мопеда

Авария произошла во вторник, 23 июля, на 17-ом километре автодороги «Шереметьево—Дядьково—Вышгород—Наумово—Гавердово».

В ДТП под Рязанью пострадал 15-летний водитель мопеда. Об этом сообщило региональное УМВД. Авария произошла во вторник, 23 июля, примерно в 17:25, на 17 километре трассы «Шереметьево—Дядьково—Вышгород—Наумово—Гавердово». По предварительной информации, 15-летний подросток на мопеде «Альфа», столкнулся с ВАЗ-2110, за рулем которого был 54-летний мужчина. В результате водитель мопеда обратился за медпомощью. По факту аварии полиция начала проверку.

В Касимовском районе произошло ДТП с легковушкой

Авария произошла на перекрестке в районе деревни Кауровка.

В Касимовском районе произошло ДТП с легковушкой. Об этом сообщается в группе «Автоклуб города Касимов». Авария произошла на перекрестке в районе деревни Кауровка. Уточняется, что пострадавших нет. Автомобиль получил технические повреждения.

В Екатеринбурге на детской площадке нашли повешенным мужчину

В Екатеринбурге на детской площадке нашли повешенным мужчину. Об этом сообщил портал URA.ru. Тело мужчины в куртке на голом теле нашли в районе ВИЗа. Возле трупа лежали бутылки от алкоголя. «Силовики накрыли труп черным пакетом, оставив его в той же позе на площадке рядом с детским садом. На место вызвали следственную группу, которая уже подъезжает. На вид мужчине 40-45 лет», — указано в публикации.

Потерявшуюся в лесу под Петербургом девочку-инвалида нашли мертвой

Потерявшуюся в лесу под Санкт-Петербургом девочку-инвалида нашли погибшей. Об этом сообщил Telegram-канал 78. Уточняется, что мать и дочь пошли собирать ягоды в лесу у деревни Раздолье. Во время прогулки ребенок потерялся. По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», об исчезновении девочки стало известно днем во вторник, 23 июля. Через несколько часов ребенка нашли мертвой. Сообщается, что девочка — инвалид, у нее были проблемы с координацией движений, к тому же она не разговаривала. Выясняются все подробности происшествия.

На Солотчинском мосту образовалась пробка

В публикации уточняется, что ДТП нет.

Под Рязанью на Солотчинском мосту образовалась пробка. Об этом сообщили в группе «Автоблог Рязань». Затор сформировался на мосту в сторону города. Уточняется, что ДТП нет. «А то, что мост трясет — это вообще нормально?» — указано в публикации.

В Екатеринбурге в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Екатеринбурге при столкновении легковушки и грузовика погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на дежурную часть Госавтоинспекции. Погибли водитель и трое пассажиров «ВАЗ-2114». Легковушка на большой скорости влетела в грузовик Renault. На опубликованных кадрах видно, что от удара передняя часть легкового автомобиля оказалась буквально под грузовиком. Специалисты установят причину столкновения.

В Москве при взрыве машины пострадали двое

В Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом сообщил Telegram-канал 112. Инцидент произошел на улице Синявинской. Взрыв на парковке случился, когда 49-летний мужчина садился в машину. Ему оторвало конечности. Также с рваными ранами лица госпитализирована женщина. На месте работают силовики, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На нескольких этажах многоэтажки выбиты стекла, также повреждены соседние автомобили. Предварительно, в машине не было установлено газовое оборудование. Все версии случившегося проверяются.

Бакальчук заявила, что ее муж не принимает участия в управлении компанией Wildberries

В видеообращении она подтвердила начало бракоразводного процесса.

Бизнесвумен Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж не принимает участия в управлении компанией Wildberries. Видеообращение она опубликовала в Telegram-канале. «У Владислава действительно 1% акций, что подтверждено вот этим документом, и он не принимает участие в управлении компанией», — сказала предпринимательница. Бакальчук отметила, что создала Wildberries 20 лет назад и в настоящее время, компания является одной из лучших площадок для клиентов, продавцов и партнеров. По ее словам, недавно в компании приняли решение о необходимости трансформации для дальнейшего развития и сохранения темпов роста. «Сделка полностью одобрена и поддержана и спасать меня ни от кого не нужно», — заверила она. Бакальчук выразила недоумение по поводу истории с рейдерским захватом Wildberries и подтвердила, что начинает бракоразводный процесс с мужем.

Стала известна личность мужчины, утонувшего в Рязанской области

Мужчина купался в необорудованном месте.

Стала известна личность мужчины, утонувшего в Рязанской области. Информацию опубликовало региональное ГУ МЧС. Труп мужчины вытащили из реки Ока в необорудованом для купания месте недалеко от поселка Новоселки 23 июля в 19:10. Погибшим оказался мужчина 1955 года рождения. Обстоятельства уточняются.

В Рязани засняли водителя, пытавшегося объехать пробку по «встречке»

Кадры сделаны в Южном промузле. На видео видно, как мужчина на легковушке пытался проехать мимо пробки по встречной полосе.

В Рязани засняли водителя, пытавшегося объехать пробку по «встречке». Кадры опубликовало сообщество «Подслушано у водителей Рязани». Кадры сделаны в Южном промузле. На видео видно, как мужчина на легковушке пытался проехать мимо пробки по встречной полосе. Однако на его пути встала другая машина. «Уже отправлено в ГАИ», — указано в публикации.

Под Рязанью спасатели вытащили из Оки тело мужчины

Труп извлекли из реки во вторник, 23 июля.

Под Рязанью спасатели вытащили из Оки тело мужчины. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС. Спасатели ЦСС Рязани вытащили тело мужчины во вторник, 23 июля, в 19:10. Информации о погибшем нет.

В Горроще продлили ограничение движения по проезду Гоголя

Причина — аварийный ремонт участка тепловых сетей.

В Горроще продлили ограничение движения по проезду Гоголя. Об этом сообщила горадминистрация. Движение транспорта на участке от дома № 2 до дома № 7 ограничили до 24:00 31 августа. Причина — аварийный ремонт участка тепловых сетей. На время работ установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работ огорожены. Мэрия обратилась к водителям с просьбой учитывать информацию при планировании маршрута.

В Иркутской области бродячие собаки напали на мальчика

В Иркутской области бродячие собаки напали на мальчика. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК. Инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей в Братске. Одна из собак укусила ребенка, гулявшего во дворе. Животных спугнул отец мальчика. Мужчина отвез сына в больницу, ему оказали медицинскую помощь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Правоохранителям предстоит дать оценку действиям местных органов власти и сотрудников организаций, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.

В Амурской области 50-летний мигрант домогался до 11-летней девочки