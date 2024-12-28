В рязанской маршрутке подрались мигранты

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 27 декабря, в маршрутке № 53 на конечной остановке в Семчине.

В рязанской маршрутке подрались мигранты. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор».

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 27 декабря, в маршрутке № 53 на конечной остановке в Семчине.

По данным очевидцев, дебоширы вышли из кафе.

Мужчины между собой начали драться, к ним еще присоединился водитель.

Кроме того, они упали на женщину с ребенком.