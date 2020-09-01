Школу на 500 мест открыли в Дядькове

В 2019 году регион получил 662 миллиона рублей на строительство школы.

Новую школу на 500 мест открыли в селе Дядьково Рязанского района во вторник, 1 сентября. Ленточку перерезали зампредседателя рязанского правительства Роман Петряев и глава администрации Рязанского района Наталья Жунева.

«Мы каждый год закладываем новые учебные заведения, школы, детские сады. Совершенствуем материальную базу среднего профессионального образования, у нас многие мастерские в колледжах лучше, чем в вузах. Поэтому туда тоже стремятся выпускники школ. В этом году мы существуем немного в другой реальности. Коронавирусная инфекция дала свои негативные результаты. Но мы это преодолели, у нас сильнейшая система среднего образования», — сказал Петряев.

Зампредседателя добавил, что в этом году около 5-6 тысяч классных руководителей к своей зарплате получат дополнительно пять тысяч рублей. Правительство Рязанской области подарило школе новые книги в библиотеку. Линейка прошла с соблюдением социальной дистанции.

Родители смогли войти на территорию школы только в масках. На открытии присутствовали ученики первого и десятого классов. Через некоторое время после того, как школьники вошли в учебное здание, линейка началась у параллельного первого класса.

В 2019 году регион получил 662 миллиона рублей на строительство школы.