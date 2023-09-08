Новости Рязани за 8 сентября 2023 год

В Курской области задержали причастных к массовому отравлению шаурмой

В Курской области задержали лиц, которые причастны к смерти девушки и массовому отравлению шаурмой. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком». "Установлена причастность к совершению указанного преступления четырех человек: владельца торгового киоска, в котором потерпевшие приобретали продукцию, а также трех работников из числа персонала: двух поваров и помощника повара", — написал представитель следственного органа. Отмечается, что сейчас решают вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее стало известно, что в Курской области от отравления шаурмой умерла девушка. Позже количество отравившихся увеличилось.

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 9-10 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, в ночь с 8 на 9 сентября ожидается туман 200-500 метров. Такая погода сохранится до утра субботы, 9 сентября. Отмечается, что при тумане снижается видимость, затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. По словам пресс-службы регионального ГУ МЧС, чтобы обезопасить себя, необходимо: лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, не выходить на улицу;

пешеходам внимательно переходить дорогу;

водителям снизить скорость движения и соблюдать ПДД, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, а также резко не тормозить на скользкой дороге.

В ДНР из-за обстрела ВСУ пострадала 80-летняя женщина

В ДНР из-за обстрела ВСУ пострадала 80-летняя женщина. Об этом сообщил мэр административного центра Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. «По уточненной информации, при обстреле Куйбышевского района по улице Руставели ранение получила женщина 1943 года рождения», — написал Кулемзин.

Путин заявил, что темпы развития ядерного центра в Сарове будут наращиваться

Владимир Путин заявил, что темпы развития ядерного центра в Сарове будут наращиваться. Об этом сообщило издание «RT на русском». «Хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны. Вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. Я надеюсь, что так и будет дальше — более того, мы будем наращивать эти темпы», — приводит «RT» слова президента РФ.

В Госдуме предложили создать спортивный аналог «Пушкинской карты»

Такая карта работала бы по аналогии с действующей «Пушкинской картой» и пополнялась ежегодно за счет госсредств.

В Госдуме предложили создать платежную карту для социально незащищенных групп, предназначенную для оплаты спортивных расходов. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на депутата Яну Лантратову. «Согласно результатам исследования Всемирной организации здравоохранения, в России на протяжении 2000—2016 годов наблюдался недостаток физактивности у детей, а статистика Минздрава России зафиксировала шестикратный рост диагноза „ожирение“ у подростков за последние 20 лет», — говорится в сообщении. Автор инициативы отметила, что такие негативные явления могут быть связаны с недостаточной доступностью спортивных занятий для российской молодежи и высокой ценой инвентаря для ряда семей. По словам Лантратовой, решением проблемы могло бы стать создание спортивной карты для малообеспеченных и многодетных семей с детьми в возрасте от пяти до 18 лет. Она предназначалась бы для покупки спортинвентаря и оплаты спортивных занятий. Уточняется, что карта может работать по аналогии с действующей «Пушкинской картой» и пополняться ежегодно за счет госсредств. «На основании изложенного прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность реализации проекта спортивно-оздоровительной карты с целью дальнейшего развития массового молодёжного спорта в Российской Федерации, повышения здоровья российской молодёжи из социально незащищённых групп и поддержки российских производителей спортивного инвентаря», — говорится в сообщении. Лантратова добавила, что спортивно-оздоровительной карте может быть присвоено имя одного из выдающихся отечественных спортсменов.

Николенко: Украина не готова ослабить санкции против России ради зерновой сделки

Украинские власти считают, что мировое сообщество не должно идти на уступки, чтобы побудить Москву к выполнению обязательств.

Украина не готова ослабить санкции против России ради зерновой сделки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко. По словам агентства, украинские власти считают, что мировое сообщество не должно идти на уступки, чтобы побудить Москву к выполнению обязательств. «Позиция украинской стороны остается неизменной: ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа. Международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не … поощрять новую агрессию, предлагая уступки», — приводит РИА Новости слова Николенко. Также он добавил, что Украина готова продолжать экспорт зерна на мировые рынки, в частности, в страны Африки и Азии, как в рамках черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем. Ранее в ООН заявили, что готовы пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки.

Рязанец пожаловался на невывезенный мусор на улице Боголюбова

Рязанец пожаловался на невывезенный мусор на улице Боголюбова. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте». «Уважаемый „Эко-Пронск“ когда все это уберет», — говорится в сообщении. Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте»

В России подорожали апельсины

В России подорожали апельсины. Об этом пишет РБК. По данным ведомства, в августе цены на апельсины выросли на 21% за месяц, это максимальный прирост среди всех позиций, которые отслеживает Росстат. В июле продукт подорожал на 22,6%. Отмечается, что такого двухмесячного скачка средней стоимости апельсинов в стране еще не было.

Зеленский пожаловался на замедление темпов боев и поставок оружия ВСУ

Зеленский пожаловался на замедление темпов боев и поставок оружия ВСУ. Об этом сообщается на сайте украинского президента. По словам Зеленского, для ускорения темпов контрнаступления украинской армии необходимо еще больше военной техники западного образца, в том числе и истребителей. Также украинский президент пожаловался на на, что западные страны почти перестали вводить санкции против России.

Умер советский кинорежиссер и лауреат Ленинской премии Тенгиз Семенов

Ему было 82 года.

Умер советский кинорежиссер и лауреат Ленинской премии Тенгиз Семенов. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили на сайте ВГИКа. Ему было 82 года. Он стал лауреатом Ленинской премии за участие в создании киноэпопеи «Великая Отечественная», фильмы «Блокада Ленинграда» и «Величайшее танковое сражение». «Нам, его друзьям, коллегам и ученикам, будет очень не хватать мудрого, глубокого, сочувственного слова и размышления, которыми был по-настоящему одарён Тенгиз Семёнов, режиссёр, учитель и друг», — говорится в сообщении. Фото: kino-teatr.ru

Украине передали 10 танков Leopard

Украине передали 10 танков Leopard. Об этом пишет «RT на русском». В пятницу, 8 сентября, на Украину прибыли первые десять танков Leopard 1, переданные Данией, Нидерландами и Германией. В датском Минобороны отметили, что «еще больше машин находится в пути». В сообщении отметили, что Leopard 1 настолько старые, что к тренировкам ВСУ пришлось привлечь немецких танкистов, которые проходили инструктаж еще в 1980 году. Фото: фрагмент из видео.

Кабмин упростил порядок выдачи справок о гибели или пропаже участников СВО

Кабмин упростил порядок выдачи справок о гибели или пропаже участников СВО. Об этом пишет ТАСС. В пятницу, 8 сентября, правительство РФ утвердило упрощенный порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции. Теперь право выдавать документы о смерти участников в зоне спецоперации предоставлено не только медицинским организациям, но и командирам воинских частей. Они же должны будут сообщать в органы ЗАГС или в МФЦ о том, что военный погиб во время службы, для упрощения и ускорения назначения выплат и мер поддержки родственникам бойцов.

На Солотчинском шоссе из-за сломавшегося автобуса образовалась пробка