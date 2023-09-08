В Курской области увеличилось число отравившихся шаурмой

В Курской области увеличилось число отравившихся шаурмой. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Еще тремя пострадавшими оказалась семья — супруги и их четырехлетняя дочь.

По словам их родственников, они купили шаурму в ларьке на улице Гагарина, съели ее и уехали на дачу. Через полчаса членам семьи стало плохо. Мать с трудом смогла позвонить и рассказать родным о случившемся.

По приезде те увидели, что мужчина и его дочь были без сознания, мать находилась в полуобморочном состоянии. За этим наблюдал полуторагодовалый сын. Родственники вызвали скорую помощь. Врачи промыли пострадавшим желудки, поставили им капельницы и сделали ЭКГ. От госпитализации они отказались.

Всего от отравления шаурмой пострадали 22 человека. Одна девушка погибла.