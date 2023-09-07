В Курской области девушка насмерть отравилась шаурмой

В Курской области девушка насмерть отравилась шаурмой. Об этом сообщил LIFE .

Инцидент произошел во Льгове.

Уточняется, что шаурмой отравились 14 человек. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, их госпитализировали в областную инфекционную больницу имени Семашко. Десять человек в удовлетворительном состоянии лечатся в Льговской ЦРБ.

Одна пациентка 23 лет умерла от инфекционно-токсического шока.

По факту случившегося проверку начало региональное управление Роспотребнадзора. Организован отбор проб клинического материала больных и проб на объекте общепита для дальнейшего исследования.