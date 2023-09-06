В Рязани в ДТП на улице Татарской пострадал 10-летний ребенок

В Рязани в ДТП на улице Татарской пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло 5 сентября, примерно в 16:00, вблизи дома № 50 по улице Татарская. По предварительной информации, 44-летняя жительница Рыбновского района на автомобиле KIA Rio столкнулась с Renault Duster под управлением 37-летней рязанки.

В результате ДТП пострадала рязанка и 10-летний пассажир KIA. Им оказана помощь медиков.

Напомним, в тот же день на том же участке дороги произошло еще одно ДТП.