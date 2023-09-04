В Госдуме предложили ввести налог для возврата на российский рынок
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести налог для компаний, которые ушли с российского рынка, а потом решили вернуться. Об этом сообщает РИА Новости.
«Считаю, что те компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств», — заявил парламентарий.
По мнению Хамзаева, налог для предприятий должен составлять столько, сколько они платили бы в бюджет, если бы не ушли с рынка.
Ранее сообщалось, что «Макдоналдс» может вернуться в Россию.