В Госдуме предложили ввести налог для возврата на российский рынок

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести налог для компаний, которые ушли с российского рынка, а потом решили вернуться. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю, что те компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств», — заявил парламентарий.

По мнению Хамзаева, налог для предприятий должен составлять столько, сколько они платили бы в бюджет, если бы не ушли с рынка.

Ранее сообщалось, что «Макдоналдс» может вернуться в Россию.