Говор: «Макдоналдс» может вернуться в Россию в другом формате

«Макдоналдс» может вернуться в Россию в другом формате. Об этом рассказал владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор в интервью ТАСС.

По его словам, американская сеть ресторанов быстрого питания рассчитывала вернуться в Россию, если изменятся обстоятельства, когда продавала свой бизнес.

«Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится», — сказал он.

Говор подчеркнул, что сделка по продаже активов предусматривала возможность возвращения «Макдоналдса» на российский рынок.

По мнению бизнесмена, «Макдоналдс» вряд ли вернется в Россию в прежнем формате.

«Но они будут выкупать за деньги, которые я вложил. При этом есть договоренность, что я буду первым претендентом на мастер-франчайзи», — рассказал Говор.

Он также добавил, что пообещал представителям «Макдоналдса» оставить у себя контрольный пакет акций в российской сети.