В Тверской области установили памятник на месте крушения самолета Пригожина

Напомним, 23 августа в Тверской области упал самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600. На борту был Евгений Пригожин и другие члены ЧВК «Вагнер».

В Тверской области на месте падения самолета, в котором погиб Евгений Пригожин и члены ЧВК «Вагнер», установили памятник. Фото опубликовали несколько телеграм-каналов.

Напомним, 23 августа в Тверской области упал самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600. Он вылетел из Шереметьево в Пулково в 17:54 и через 26 минут после вылета исчез с радаров. В авиакатастрофе погибли 10 человек. Кроме Пригожина, в списках числились Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и три члена экипажа.