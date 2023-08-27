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СК подтвердил гибель Пригожина после проведения экспертиз
Установлены личности погибших при крушении самолета в Тверской области. Личности всех десяти человек соответствуют списку, заявленному в полетном листе.

Установлены личности погибших при крушении самолета в Тверской области. Личности всех десяти человек соответствуют списку, заявленному в полетном листе, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.

Таким образом, СК подтвердил гибель Евгения Пригожина. Ранее в Росавиации сообщали, что по списку пассажиров он значится на борту.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — сообщается в публикации СК.

Напомним, 23 августа в Тверской области упал самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600. Он вылетел из Шереметьево в Пулково в 17:54 и через 26 минут после вылета исчез с радаров. В авиакатастрофе погибли 10 человек. Кроме Пригожина, в списках числились Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и три члена экипажа.