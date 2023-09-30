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В Рязани 30 сентября стало самым теплым с 1988 года
В субботу, 30 сентября, в Рязани побит многолетний температурный рекорд. Данные об этом приводит Гидрометцентр РФ.

В субботу, 30 сентября, в Рязани побит многолетний температурный рекорд. Данные об этом приводит Гидрометцентр РФ.

Температура в Рязани достигла +23,5 градусов. Это рекордный показатель для этой даты за историю метеонаблюдений.

До этого температурный рекорд зафиксировали 30 сентября 1988 года, тогда воздух прогрелся до +23,4 градусов.

Ранее синоптики рассказали о погоде на воскресенье, 1 октября.