В Рязани 30 сентября стало самым теплым с 1988 года
В субботу, 30 сентября, в Рязани побит многолетний температурный рекорд. Данные об этом приводит Гидрометцентр РФ.
В субботу, 30 сентября, в Рязани побит многолетний температурный рекорд. Данные об этом приводит Гидрометцентр РФ.
Температура в Рязани достигла +23,5 градусов. Это рекордный показатель для этой даты за историю метеонаблюдений.
До этого температурный рекорд зафиксировали 30 сентября 1988 года, тогда воздух прогрелся до +23,4 градусов.
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