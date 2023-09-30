В Рязанской области 1 октября ожидается до +25 градусов

В Рязанской области в воскресенье, 1 октября, температура воздуха ночью составит +5, +10 градусов, днем +20, +25 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 1 октября, температура воздуха ночью составит +5, +10 градусов, днем +20, +25 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, ночью 4-9 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 16 метров в секунду.