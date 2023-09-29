Рязанцы рассказали об отваливающейся штукатурке в детском инфекционном отделении больницы № 11

Рязанцы обратили внимание на потолок и стены в детском инфекционном отделении Городской клинической больницы № 11. Они написали об этом в комментариях к постам Павла Малкова.

«Ужас просто, штукатурка отваливается, освещение никуда не годится, а ведь там лежат дети с пневмонией», — отметил комментатор.

В региональном минздраве пояснили, что в больнице проводят несколько локальных ремонтов и закупают оборудование. После окончания работ, они найдут возможность отремонтировать остальные части помещений.

Напомним, ранее региональный министр здравоохранения Александр Пшенников попросил выделить средства в рамках госпрограммы допассигнования для завершения строительства поликлиники № 11.