В Совете Федерации обсудили проекты развития Рязанской области

В понедельник, 25 сентября, в Совете Федерации проходят Дни Рязанской области. Губернатор Павел Малков, вице-губернатор Артем Бранов, министры, депутаты и замминистры обсудили с чиновниками верхней палаты Федерального собрания вопросы развития сфер в регионе.

На заседании по актуальным вопросам жилищного строительства в регионе Артем Бранов попросил включить в госпрограмму строительство моста-дублера через Оку, в федеральную программу строительство школы № 28 на 1100 мест, школы в ДПР-7 на 1650 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на Костычева. Также он попросил выделить внебюджетные средства на капремонт здания общежития колледжа электроники и строительство пристройки к нему на 100 мест, строительство водозаборного узла в Рыбном, транспортной и коммунальной инфраструктур на улицах Черновицкой и Березовой.

Директор департамента жилищной политики Ольга Корниенко отметила, что в Рязанской области вызывает беспокойство проблема с инфраструктурным обеспечением при точечном жилищном строительстве. Однако при этом региону готовы помочь в реализации проектов в 2024 году, хотя финансирование по программе «Стимул» уже распределено.

Первый зампредседателя комитета Владимир Городецкий добавил, что поддержат финансово два перспективных объекта: строительство водозаборного узла в Рыбном и транспортной и коммунальной инфраструктур на улицах Черновицкой и Березовой.

На заседании по актуальным вопросам развития соцсферы и реализации социальной политики Рязанской области обсудили соцсферу и медицину. Региональные министры здравоохранения Александр Пшенников, труда и соцзащиты населения Наталья Суворова рассказали о четырех проектах, на которые просят допфинансирование: создание отделений водолечения, бальнеологии и гидротерапии за 70 млн рублей и на адаптивную физическую культуру за 54 млн рублей на базе «Соснового бора».

Кроме того, Пшенников рассказал о развитии медицины в регионе и попросил выделить средства в рамках госпрограммы допассигнования для завершения строительства поликлиники № 11 и включить в федпрограмму строительство детского инфекционного корпуса ОДКБ на 150 коек.

Замминистра здравоохранения РФ Наталья Хорова и директор департамента медпомощи Елена Шешко поддержали выделение денег на четыре объекта. А также отметили, что минздраву Рязанской области нужно проработать проблемы с кадрами и материально-технической базой.

На заседании по экономической политике Павел Малков подчеркнул, что строительство моста-дублера через Оку — самый масштабный проект для области.

«Неудовлетворительное состояние действующего моста подтверждено всеми экспертизами. Поэтому строительство моста-дублера — это один из наших приоритетов и самый принципиально важный сейчас вопрос», — подчеркнул Малков.

Кроме того, губернатор добавил, что Рязанская область развивается с опережающими темпами по промышленности, сельскому хозяйству и инвестициям. Глава региона надеется, что Совет Федерации поддержит стратегические проекты региона.