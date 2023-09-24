В зоне СВО погибли двое жителей Сараевского района

На Украине погибли участники СВО, жители Сараевского района Николай Петрунин и Виталий Савватеев. Об этом сообщил глава администрации района Валерий Дмитриев в соцсетях.

На Украине погибли участники СВО, жители Сараевского района Николай Петрунин и Виталий Савватеев. Об этом сообщил глава администрации района Валерий Дмитриев в соцсетях.

Гвардии старший лейтенант Николай Петрунин учился в военном училище связи, после его окончания отправился служить в Бурятию, с 2022 года направлен в зону специальной военной операции. Награжден медалью «За боевые отличия», орденом Мужества — посмертно. Погиб 6 сентября 2023 года при выполнении боевых задач. У Николая остались жена и двое детей.

Виталий Савватеев в 1996 году получил профессию газоэлектросварщик, отслужил в армии. 21 октября 2022 года был призван по мобилизации на СВО. Виталий стал механиком-водителем эвакуационного отделения танковой дивизии, скоропостижно скончался 12 сентября 2023 года.

Напомним, в ноябре прошлого года в Минобороны рассказали о подвиге рязанца Николая Петрунина, принявшего участие в специальной военной операции на Украине.

На Украине погибли участники СВО, жители Сараевского района Николай Петрунин и Виталий Савватеев. Об этом сообщил глава администрации района Валерий Дмитриев в соцсетях.

Гвардии старший лейтенант Николай Петрунин учился в военном училище связи, после его окончания отправился служить в Бурятию, с 2022 года направлен в зону специальной военной операции. Награжден медалью «За боевые отличия», орденом Мужества — посмертно. Погиб 6 сентября 2023 года при выполнении боевых задач. У Николая остались жена и двое детей.

Виталий Савватеев в 1996 году получил профессию газоэлектросварщик, отслужил в армии. 21 октября 2022 года был призван по мобилизации на СВО. Виталий стал механиком-водителем эвакуационного отделения танковой дивизии, скоропостижно скончался 12 сентября 2023 года.

Напомним, в ноябре прошлого года в Минобороны рассказали о подвиге рязанца Николая Петрунина, принявшего участие в специальной военной операции на Украине.