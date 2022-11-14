Минобороны рассказало о подвиге принявшего участие в СВО рязанца Николая Петрунина

Гвардии старший лейтенант Николай Петрунин родился в Сараевском районе. Он отучился в училище связи, после чего отправился служить в Бурятию. В зоне СВО Николай Петрунин находится с мая.

В Минобороны рассказали о подвиге рязанца Николая Петрунина, принявшего участие в специальной военной операции на Украине. Подробности в понедельник, 14 ноября, привело ИД «Пресса».

Недавно ВСУ пытались уничтожить пункт управления подразделения В. С. России : они нанесли массированный артиллерийский удар с применением реактивных систем залпового огня. Тем самым они вывели из строя всю связь.

Тогда рязанец Николай Петрунин продолжал руководить своим взводом и вместе с личным составом восстановил связь. Это позволило обеспечить управление подразделениями российских войск на передовой.

«В этом мой сын. Понимая, что отсутствие связи лишит командование оперативно координировать действия сил в бою, он просто не мог поступить иначе. Я горжусь им», — рассказал отец Николая Петрунина.

Гвардии старший лейтенант Николай Петрунин родился в Сараевском районе. Он отучился в училище связи, после чего отправился служить в Бурятию. В зоне СВО Николай Петрунин находится с мая.