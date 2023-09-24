Лавров: Россия поддержит целостность Украины при выполнении декларации 1991 года

Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН назвал условие, при котором Россия будет уважать целостность Украины, сообщает РИА Новости.

Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН назвал условие, при котором Россия будет уважать целостность Украины, сообщает РИА Новости. По словам Лаврова, это условия выполнения положений, принятых в декларации о независимости Украины в 1991 году. Среди прочего там указан внеблоковый статус страны.

Как отметил министр, Москва признала суверенитет Украины на основе ее декларации о независимости, где «много что записано хорошего», включая уважение прав нацменьшинств, где прямо упоминается русский язык.

«Но в декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. Вот в той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», — пояснил Лавров.

Также глава МИД добавил, что Украина «была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ».

Напомним, Лавров отметил, что Москва готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет.