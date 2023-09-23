Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, но без предложений по прекращению огня

Об этом глава МИД РФ высказался на пресс-конференции по итогам мероприятий высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня Москва рассматривать не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он высказался на пресс-конференции по итогам мероприятий высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

«Да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули», — заявил Лавров.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Сергей Лавров возглавляет Российскую делегацию.