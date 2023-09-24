Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 24
24°
Пнд, 25
17°
Втр, 26
20°
ЦБ USD 96.04 -0.04 23/09
ЦБ EUR 102.25 -0.11 23/09
Нал. USD 94.5 / 97.09 23/09 08:08
Нал. EUR 94.5 / 97.09 23/09 08:08
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
6 240
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
10 839
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
12 304
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
15 806
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
«Фонтанка»: пропавший режиссер БДТ Никаноров найден мертвым под Токсово
Тело в районе Токсово нашли прохожие, сообщает «Фонтанка» в воскресенье, 24 сентября.

Пропавший три дня назад режиссер БДТ Александр Никаноров, предположительно, найден мертвым. Тело в районе Токсово нашли прохожие, сообщает «Фонтанка» в воскресенье, 24 сентября.

Официально тело пока не опознали, но все приметы совпадают. По предварительным данным, мужчина совершил суицид.

Напомним, Александр Никаноров пропал 21 сентября, была найдена предсмертная записка. В последний раз режиссера видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово.

Александру Никанорову было 40 лет. Работал в качестве ассистента и второго режиссера над спектаклями Андрея Могучего, Виктора Рыжакова, Владимира Панкова, Виктора Крамера и Яна Фабра. С 2014 года был режиссером БДТ. Также снимался в кино — у Владимира Хотиненко в «Достоевском», в сериалах «Время Синдбада» и «Улицы разбитых фонарей».