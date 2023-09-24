«Фонтанка»: пропавший режиссер БДТ Никаноров найден мертвым под Токсово

Тело в районе Токсово нашли прохожие, сообщает «Фонтанка» в воскресенье, 24 сентября.

Пропавший три дня назад режиссер БДТ Александр Никаноров, предположительно, найден мертвым. Тело в районе Токсово нашли прохожие, сообщает «Фонтанка» в воскресенье, 24 сентября.

Официально тело пока не опознали, но все приметы совпадают. По предварительным данным, мужчина совершил суицид.

Напомним, Александр Никаноров пропал 21 сентября, была найдена предсмертная записка. В последний раз режиссера видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово.

Александру Никанорову было 40 лет. Работал в качестве ассистента и второго режиссера над спектаклями Андрея Могучего, Виктора Рыжакова, Владимира Панкова, Виктора Крамера и Яна Фабра. С 2014 года был режиссером БДТ. Также снимался в кино — у Владимира Хотиненко в «Достоевском», в сериалах «Время Синдбада» и «Улицы разбитых фонарей».