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В Петербурге пропал режиссер БДТ Александр Никаноров
В Санкт-Петербурге разыскивают пропавшего режиссера Большого драматического театра имени Товстоногова Александра Никанорова.

В Санкт-Петербурге разыскивают пропавшего режиссера Большого драматического театра имени Товстоногова Александра Никанорова. О поисках в пятницу, 22 сентября, сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Местонахождение 40-летнего мужчины неизвестно с 21 сентября. Известно, что с ним был велосипед.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, 22 сентября девушка Никанорова обратилась в полицию после его пропажи. В квартире режиссера на Казанской улице она нашла предсмертную записку мужчины.