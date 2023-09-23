В Петербурге пропал режиссер БДТ Александр Никаноров

В Санкт-Петербурге разыскивают пропавшего режиссера Большого драматического театра имени Товстоногова Александра Никанорова.

В Санкт-Петербурге разыскивают пропавшего режиссера Большого драматического театра имени Товстоногова Александра Никанорова. О поисках в пятницу, 22 сентября, сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Местонахождение 40-летнего мужчины неизвестно с 21 сентября. Известно, что с ним был велосипед.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.