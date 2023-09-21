В Рязанской области в 2023 году 19 человек заболели корью

В Рязанской области в 2023 году 19 человек заболели корью. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

По словам корреспондента, отдельные вспышки заболевания периодически фиксируют по всей стране. В Рязанской области последние три года никто не болел, но в 2023 году корью заразились 17 детей и двое взрослых. Уточняется, что все они не были привиты.

«В текущем году зарегистрирован только один групповой очаг заболеваемости среди лиц цыганской диаспоры, когда в один момент заболели пять детей и один взрослый. Следующие случаи уже регистрировались среди знакомых и родственников заболевших. В остальных очагах зарегистрированы от одного до двух случаев заболевания. Были организованы проведения противоэпидемических мероприятий с целью недопущения дальнейшего распространения случаев кори», — рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора регионального роспотребнадзора Вероника Захарова.

Как отметили в сюжете «Оки», корь коварна тем, что опознать ее сразу практически невозможно. Она начинается как обычное ОРВИ. У заболевших поднимается температура, появляются насморк и кашель.

Также уточняется, что от кори могут быть такие осложнения как ларингит, трахеобронхит, воспаление легких, миокардит, слепота и умственная отсталость.

Инкубационный период составляет от восьми до 17 дней. Основные симптомы заболевания начинают проявляться спустя несколько дней.

Вакцина от кори входит в функциональный календарь прививок для детей. Первую инъекцию делают в возрасте одного года, повторную — в шесть лет. Подросткам и взрослым до 35 лет, а также людям до 55, относящимся к группе риска, проводится двукратная вакцинация с интервалом в три месяца. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Напомним, в мае в Рязанской области зарегистрировали три случая кори. В Роспотребнадзоре заявляли, что региону не грозит эпидемия заболевания.