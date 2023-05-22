Роспотребнадзор: Рязанской области не грозит эпидемия кори

Рязанской области не грозит эпидемия кори. Об этом замруководителя регионального управления Роспортебнадзора Ирина Котова сообщила в интервью ГТРК «Ока».

По словам Котовой, на данный момент вирус кори зарегистрирован в 44 регионах страны. В Рязанской области в 2023 году заболели трое непривитых детей, которые привезли вирус из Московской области.

«Ситуация с корью не перейдет в эпидемию в области, потому что у нас достаточный охват прививками. То есть население сознательное, грамотное и адекватное. Формы статотчетности и мониторинговые исследования, которые мы имеем, подтверждают, что уровень коллективного иммунитета рязанцев достаточный», — подчеркнула замреуководителяКотова также отметила, что только прививки смогут остановить распространение кори.

Фото: скриншот с телеканала «Россия-1»